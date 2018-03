Det er budskapet fra fiskeriminister Per Sandberg og Norges sjømatråd, som har satt i gang en kampanje for at unge skal spise fisk tre ganger i uken.



På fem år har sjømatkonsumet gått ned med 26 prosent, og fallet har vært størst blant unge under 34 år.



Sandberg sier det er viktig å finne ut hvorfor de yngste spiser stadig mindre sjømat.