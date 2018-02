Det sier leder for tjenesten slettmeg.no, Hans Marius Tessem.



En ny rapport fra Barneombudet viser at sextrakassering blant unge øker og at stadig flere opplever å få spredt nakenbilder.



Tessem mener ofre får for mye skyld når bilder spres og at man heller bør rette fokus på de som deler bildene.