Det foreslår Frps helsepolitiske talsperson Aina Stenersen i Oslo.



I partiets alternative Oslo-budsjett for 2018 ber Stenersen om faste besøk av helsesøster for alle de som har rundet 75 år, skriver Dagsavisen.



Byråd for eldre- og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl, i Ap mener Frp setter eldre i bås, og at 75-åringers behov er svært ulike.