Vil ha meldeplikt for overgrepsdømte

Barnevoldsutvalget vil ha meldeplikt etter soning for personer som er dømt for overgrep mot barn,

Utvalget slakter risikovurderingen av pedofile og foreslår nå flere tiltak for å redusere gjentakelsesfaren for personer som er dømt for overgrep, skriver Aftenposten.



Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen sier til avisen at dette handler om sikkerheten til fremtidige ofre, og at det må veie tyngre enn hensynet til dem som har sonet.