Vil ha mer åpenhet rundt selvmord

Det er snart ett år siden det ble slått alarm etter flere selvmord og selvmordsforsøk blant unge i løpet av kort tid.



Både Mental Helse Ungdom og etterlatteorganisasjonen Unge Leve etterlyser nå mer åpenhet rundt selvmord.



- Må tørre å snakke om selvmord

- Våren kan være en vanskelig tid for mange, sier Adrian Lorentsson, kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Han ber folk tørre å snakke om dette.





- For hvert enkelt menneske er det viktig å vite at det ikke er farlig å snakke om selvmord. Det er viktig å tørre å ta opp den samtalen, sier han til P4 Nyhetene. Og legger til at man ikke dytter noen over kanten ved å stille det litt vanskelige spørsmålet om noen har tenkt på selvmord.





- De vonde følelsene har en tendens å til å bli lettere å bære når man deler de med andre, sier Lorentsson.





Fortsatt tabubelagt for mange



- Mange synes det er vanskelig å fortelle at de har mistet noen i selvmord, eller at de har selvmordstanker, fordi selvmord er et så betent ord at man ikke tørr å ta tak i det, sier de Leon. Organisasjonen Unge Leve arrangerer blant annet samlinger for etterlatte etter selvmord. Og ungdoms- og kommunikasjonssekretær Ida Evita de Leon sier det fortsatt er tabubelagt for mange å snakke om dette.





Hun tror dette skyldes at folk ikke vet nok om tematikken, og derfor ikke våger å snakke om det. Organisasjonen ønsker å bidra til å ufarliggjøre det å snakke om selvmord.





Hindrer kunnskap om hva som er forebyggende

- Det er viktig at vi har en åpenhet om det å ha mistet noen i selvmord, og det å ha selvmordstanker, slik at man lettere kan få hjelp, sier de Leon. Ellers blir man lett sittende alene.





Det at selvmord for mange er tabubelagt gjør også at man får mindre kunnskap om tematikken, mener Unge Leve.

- Ved å snakke om selvmord får man mer kunnskap om hva som er forebyggende, og det blir lettere å hjelpe de som trenger det, sier de Leon.





- Ring hjelpetelefoner

Unge Leve oppfordrer folk som trenger hjelp til å enten ringe hjelpetelefonen til Mental Helse, Kirkens SOS, kontakte fastlegen eller snakke med venner.