Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadija Tajik, sier til Dagbladet at det er et for stort hemmelighold rundt konkurser i Norge og at dermed er for lett å utnytte ansatte og bedrive økonomisk kriminalitet.



NHO og LO etterlyser også mer åpenhet og mer informasjon om selskap som slår seg konkurs gang etter gang, skriver avisen.