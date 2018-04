Vil ha mer krigsdebatt i Stortinget

Både statsminister Erna Solberg og tidligere statsminsiter Jens Stoltenberg har kun informert partilederne i Stortingets utvidede utenriks-og forsvarskomité før Norge har deltatt i slike operasjoner



Skei Grande sier til Klassekampen at hun vil at oppdrag skal diskuteres i plenum i Stortinget for å sikre bredest mulig mandat