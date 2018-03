EL og IT Forbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen pog Handel og kontor vil at seksuell trakassering skal inngå som en del av HMS-arbeidet og at det skal være lettere for verneombud å slå ned på uønsket seksuell atferd.



De fire fagforbundene har sammen skrevet et brev til stortingspartiene med sine krav.