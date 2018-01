Et forslag om dette ble vedtatt på Oslo Høyres årsmøte i dag.



Det var ungdomspartiet som kom med forslaget, og leder Nicolai Øyen håper Høyre nå kan ta saken opp i bystyret, melder NRK.



Fraværsregelen i videregående skole sier at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag, ikke vil få karakter i dette faget.