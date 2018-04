Høyre vil tillate ølsalg på nettet over hele Norge.

I dag er det opp til hver enkelt kommune om innbyggerne kan få øl levert på døra etter å ha bestilt på nett.



Det gir uklare retningslinjer, mener Høyre, som derfor ønsker en nasjonal bevilling, melder NRK.



Partiet viser også til at Vinmonopolet allerede har lov å levere over hele landet, og mener samme retningslinjer bør gjelde for dagligvarebutikkene.