Vil ha punktum i Giske-saken

Partileder Jonas Gahr Støre har hasteinnkalt sentralstyret til et ekstraordinært møte i morgen hvor varslene om nestleder Trond Giske blir tema.



Christoffersen sier til Dagsavisen at hun forventer at det blir en gjennomgang av det som har skjedd og at saken bør være avklart før landsstyremøte i slutten av januar.