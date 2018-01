Årsaken er blant annet å forhindre at hele den borgerlige regjeringen blir utelukkende bestående av etnisk norske politikere, skriver VG.



Venstre ønsker samtidig å ta integreringsansvaret fra Frp og Sylvi Listhaug - og leder i Akershus Venstre, Boye Bjerkholt, sier til avisen at Raja vil være perfekt for en slik statsrådpost.