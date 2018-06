Vil ha reisenekt for uvaksinerte barn

Det foreslår Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl i Arbeiderpartiet.



Til Dagbladet sier hun at barnas sikkerhet må gå foran foreldrenes syn på vaksinering, og at Oslo bør bli prøvekommune for forslaget.



Helse- og omsorgsdepartementet mener ordningen er god, og viser til at 96 prosent av dagens toåringer er vaksinert.