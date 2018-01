Psykologveteran Per Johan Isdahl mener personer med spiseforstyrrelser får hjelp altfor sent og vil nå ha omfattende endringer i helsevesenet.

Isdahl var med på å etablere Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Ullevål sykehus.



Han sier til Dagsavisen at distriktspsykiatriske sentre må kontaktes tidligere og etterlyser et internettilbud der pasientene kan få veiledning av spesialister.