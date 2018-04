Kravet kommer etter en vinter det mange fjøs raste sammen på grunn av mye snø. Flere dyr omkom i kollapsene.



I dag kan bønder bygge hus på opptil ett tusen kvadratmeter uten at et firma med ansvarsrett står for byggeprosessen, melder NRK. Dermed skjer det flere ganger at byggene blir underdimensjonert, ifølge ekspertene.