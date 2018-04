Vil ha tollfri omkamp

Partiet krever at regjeringen må utrede å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner, og tar opp det i Stortinget i dag.



KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad sier til NTB at utenlandske arbeidsplasser og bedrifter blir favorisert med fritaket - som han anslår koster staten opp mot to milliarder kroner årlig.



Både Handelsnæringen og Senterpartiet har tidligere gått hardt ut mot ordningen.