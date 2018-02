Regjeringspartiene har blitt enige om at dette ikke skal innføres de neste fire årene.



Venstres Abid Raja sier til NRK at de er fornøyd med å klare å beholde det sivile preget som det norske politiet har.



Regjeringen åpner likevel for at politiet kan bære våpen på spesielt utsatte steder etter risikovurderinger.