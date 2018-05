Vil ikke evakuere, tross utbrudd

2.000 familier har fått ordre om å evakuere etter at en vulkan på hovedøya hadde utbrudd torsdag, og lava strømmet opp fra sprekker i bakken i et boligområde.



En av beboerne, som ikke vil evakuere, sier til nyhetsbyrået AP at du må ta noen sjanser når du lever på en aktiv vulkan.



Forskere tror Hawaii vil bli rammet av flere jordskjelv og vulkanutbrudd de neste månedene.