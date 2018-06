Vil ikke gripe inn for fengslet kvinner i Dubai

Norske myndigheter vil ikke gripe inn i saken der to norske kvinner sitter fengslet i Dubai.

Kvinnene ble fengslet under en politirazzia 18. april i år, og varetekten skal nå være forlenget til 8. juli, melder NRK.



Utenriksdepartementet sier de ikke kan blande seg inn i en pågående straffesak, og at dette er en sak mellom kvinnene og myndighetene i Dubai.



Det er fremdeles usikkert hvorfor de to ble fengslet.