De vil vente til helseminister Bent Høie har holdt sin redegjørelse i Stortinget neste tirsdag.



Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet, som er i mindretall, går sammen om å kreve et nytt anbud.



Flere piloter har meldt seg syke av frykt for å miste jobben når selskapet Babcock tar over tjenesten neste år.