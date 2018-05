Vil ikke påby mobbeknapp

I Nordland har de alt innført ordningen, mens Sogn og Fjordane og Akershus har vedtatt at de skal gjøre det samme.



Mobbeombudet i Nordland (Lasse Knutsen) er skuffet over at løsningen ikke blir nasjonal, og sier til Vårt Land at mange elever synes det er vanskelig å varsle direkte til lærer.