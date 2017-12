Vil kaste NIF-styret

Troms idrettskrets vil fjerne hele styret i Norges idrettsforbund.



Også styrelederen i Hedmark idrettskrets sier til VG at bruken av penger og manglende vurderingsevne gjør noe med folk flest og ikke står i stil til idrettens verdier.



Det har blant annet kommet fram at idrettsforbundet har brukt over 10 millioner kroner på PR-byrået First House.