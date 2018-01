Bondelaget vil kjempe for at pelsdyrnæringen ikke skal avvikles slik Høyre, Frp og Venstre har blitt enige om i regjeringserklæringen.

Arbeiderpartiet er positive til å avvikle pelsdyrnæringen, noe som vil gi flertall for dette.



Men leder Lars Petter Bartnes i Bondelaget sier til Nationen at de vil søke å finne løsninger for å sikre en bærekraftig videreføring av næringen.