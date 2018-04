Det mener Norsk forening for klinisk sexologi som nå utfordrer Kunnskapsdepartementet til å endre læreplanene og innføre sexologi som eget fag.



I en pressemelding skriver foreningen at MeToo-kampanjen har vist at vi fortsatt har en lang vei å gå. Og at vi bør oppdras i utdanningsinstitusjonene for å unngå misforståelser og ubehagelige situasjoner.