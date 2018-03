Både Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet mener konkurransen i dagligvaremarkedet er for dårlig, og kommer nå med flere forslag for å øke konkurransen.

Denne uken går høringsfristen ut for en rapport om konsentrasjonen i matmarkedet.



Blant annet mener Konkurransetilsynet konkurransen mellom leverandørene må bli bedre for at nye kjeder skal kunne etablere seg, skriver Aftenposten.