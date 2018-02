Vil overta pasienttransport

Oslo universitetssykehus vil selv ta over ansvaret for å transportere de sykeste pasientene, som i dag kjøres i taxi.



Det opplyser sykehuset til NRK i kveld.



Årsaken er at en rekke pasienter har opplevd at taxien ikke har kommet, eller har blitt sterkt forsinket.



I fjor ble det til sammen registrert over 2600 avvik etter at to taxiselskaper overtok ansvaret for pasienttransporten.



Oslo universitetssykehus jobber nå med å sette inn ti biler i egen regi.