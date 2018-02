Vil premiere innvandrere i jobb

Det foreslår kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.



Han mener dagens introduksjonsprogram fungerer for dårlig og varsler at en ny integreringsstrategi vil bli lagt fram i løpet av året, melder NTB.



Et hovedproblem med dagens strategi er ifølge Sanner at bare 60 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet er i jobb etter fem år.