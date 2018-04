Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen vil sikre at samer ikke får flere rettigheter ved å slå sammen Finnmark og Troms.

Han har nå sendt brev til regjeringen for å få svar på om regjeringen vil endre samenes status som folkgeruppe.



Han sier til NRK at han er opptatt av at man ikke starter en politisk prosess som vil bety økte forskjeller i rettighetene mellom folk i nord.