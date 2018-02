Vil spore utenlandske lastebiler

Samferdselsministeren ønsker digital sporing av utenlandske lastebiler for å hindre at sjåførene bor i bilene sine i mange uker om gangen.

Det er ett av tre tiltak Ketil Solvik Olsen foreslår. Norges Lastebileier-Forbund har reagert på at utenlandske sjåfører utsettes for sosial dumping ved at de må bo i lang tid i bilene sine.



Solvik-Olsen sier til Aftenposten at dette er et problem, og vil også kreve at sjåførene må hjem til eget land etter hver gang de har kjørt tre turer internt i Norge.