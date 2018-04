Vil stoppe kvakksalvere

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland vil nå gjennomgå lovverket mot useriøse aktører som markedsfører alternativ behandling.



Reaksjonen kommer etter en kommentar om nettstedet Kreftfri.no. som Aftenposten publiserte denne uken.



Nettsiden beskrives som et "ideelt prosjekt som presenterer kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reverse og kontrollere kreftsykdom".



Helleland sier til Aftenposten at hun blir opprørt over at noen utnytter mennesker som er syke på denne måten.