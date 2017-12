Arbeiderpartiet og SV krever tiltak for å hindre vold mot eldre.

Ferske tall fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress viser at 65.000 eldre blir utsatt for vold eller overgrep.



Aps Kari Henriksen sier til Vårt Land at de om jobber med eldre må få mer kunnskap om hvordan de skal avdekke voldsbruk.