Vil ta opp toll med Trump

Norge står foreløpig ikke på listen over land som får unntak for den nyinnførte ekstratollen.



Solberg sier til VG at det er synd at et slikt hinder er innført i handelspolitikken, som hun frykter kan lede til en handelskrig mellom Kina og USA.



Hun åpner for selv å ta opp saken med Trump, for at Norge skal få unntak for tollen.