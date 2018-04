Vil tillate prøverør med "tre personer"

Arbeiderpartiet vil at Norge skal bli det andre landet i verden som tillater prøverør med celler fra tre personer.

Det dreier seg om mitokondriedonasjon - som kan hindre alvorlig nervesykdom, som mellom 300 og 500 personer er rammet av i Norge i dag.



Metoden som Ap nå foreslår fører til at barna blir født med DNA-materiale fra både mor, far og eggdonor.



Kun Storbritannia har så langt åpnet for dette, melder NRK.