Vil tiltale dobbeltdrapssiktet sjubarnsmor

Politiet vil imidlertid ikke si noe om hva deres innstilling går ut på - annet enn at det legges opp til rettssak i september eller oktober, melder VG.



42-åringen er siktet for å ha drept sin ekssamboer ved forgiftning på et hotell i Kristiansand i 2014. Hun er også siktet for å ha drept sin far i 2002. Han ble funnet død i et badekar i sitt eget hjem.