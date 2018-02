Vil tredele permisjon for barn født etter 1. juli

DELT PÅ TRE: Foreldrepermisjonen kan ble tredelt for barn født etter 1. juli i år. Foto: Shutterstock

Foreldrepermisjonen kan bli tredelt allerede for barn født fra 1. juli i år.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier til NTB at hun vil legge fram lovforslaget for Stortinget i god tid før sommeren.



Regjeringen ønsker å dele permisjonen i tre like deler, en til hver av foreldrene og en valgfri del.