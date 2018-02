Vil trenge dobbelt så mange sykepleiere

I løpet av de neste tjue årene kan det være behov for dobbelt så mange sykepleiere som i dag.

Det viser en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.



Der går det fram at Norge i 2040 vil trenge mellom 167.000 og 224.000 sykepleiere, melder ANB. Samtidig viste arbeidsbarometeret i fjor at sykepleiere var den yrkesgruppen det er vanskeligst å få tak i.



Norsk Sykepleierforbund mener et skikkelig lønnsløft er en viktig del av løsningen.