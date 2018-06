Ville dødd av knivstikk uten rask hjelp

Det opplyste en overlege som vitnet i drapssaken i Kristiansand tingrett i dag.



24-åringen fikk vitale organer skadet, men fikk raskt legehjelp og blodoverføring på sykehuset.



Dette er årsaken til at kvinnen i dag lever, sa overlegen.



Jenta står tiltalt for å ha knivstukket og drept 17 år gamle Marie Skuland, og for drapsforsøk på den 24 år gamle kvinnen.