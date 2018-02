Villmannskjøring bak ulykke

Fire biler med ni personer var involvert i ulykken. Bare flaks gjorde at ingen ble alvorlig skadd - tre ble sendt til legevakt for sjekk.



Politet hadde lett etter mannen etter meldinger om hasardiøs bilkjøring på Kvaløya. Da han oppdaget politiet gjorde han ingen tegn til å stoppe, men kjørte i stedet på tre biler, for så å kjøre ut av vegen, melder NRK.