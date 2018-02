Vinterstengte fjelloverganger koster millioner

Riksvei 7 over Hardangervidda ser ofte slik ut på vinterstid. Foto: NTB scanpix

De tre hovedveiene var stengt eller kolonnekjørt i over 1300 timer i fjor vinter.

Mange vinterstengte og kolonnekjørte fjelloverganger mellom øst og vest koster transportbransjen flere titalls millioner kroner hvert år.



Det viser beregninger Transportøkonomisk institutt har gjort for P4 Nyhetene.



Vinteren 2014-2015 kostet forsinket frakt og flere arbeidstimer bransjen 82 millioner kroner. Året etter viser utregningen en sum på 42 millioner kroner.



Valgte tre hovedveier

I 2017 skulle regjeringen velge en hovedvei mellom øst og vest, men falt ned på tre.

Europavei 134 over Haukelifjell, samt riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Alle veiene er ofte stengt eller kolonnekjørt, viser tall fra Statens vegvesen fra vinteren 2016/2017:

E134 Haukelifjell var kolonnekjørt i 185 timer og stengt i 221 timer. Rv. 7 over Hardangervidda var kolonnekjørt i 409 timer og stengt i 432 timer. Rv. 52 over Hemsedalsfjellet var kolonnekjørt i 82 timer og stengt i 26 timer.

Samtidig er en fjerde fjellovergang nesten aldri stengt. Europavei 16 over Filefjell har på tre vintre kun vært stengt for trafikk i 21 timer. Ingen i fjor.

Artikkelen fortsetter under bildet Det tar gjerne lang tid når det blir kolonnekjørt over fjellet i snøføyka Foto: NTB scanpix

- Må velge én hovedvei - Dette viser en feilslått veipolitikk, sier fagdirektør i Opplysningsrådet for Vegtrafikken, Karin Yrvin.

Hun mener én vei må prioriteres for å få bedring og at det blir E134 over Haukelifjell, som er den korteste veien.

- Med satsing på én vei ville vi fått den korteste pålitelig også, sier Yrvin.

Mange tungtransportsjåfører velger også å kjøre over Filefjell, til tross for at dette er den lengste strekningen mellom Oslo og Bergen.

- Det viser jo hvor avhengig sjåførene er av å få fraktet godset. Men de skulle jo gjerne fått fraktet det raskere, sier Yrvin.

- Reagerer på tallene

Transportbransjen selv er bekymret for antall stengte og kolonnekjørte vintertimer på fjellovergangene.

- Det er selvfølgelig ille. Det påfører næringen og kundene våre økte kostnader, sier Geir A. Moe som er direktør i Norsk Lastebileierforbund til P4 Nyhetene.





- Det gjør hverdagen til våre sjåfører mye mer stressende og krevende enn det de hadde behøvd å være, sier Moe.

Han mener det er en god kortsiktig løsning å gjøre ferdig den tryggeste veien, E16, som mange tungtransportsjåfører allerede bruker.

- Det korte løsningen er å kjøre filefjell og gjøre ferdig E16 over Valdres til en fullgod standard. Det er veldig lite penger som skal til, i påvente av bedre veier over fjellet.

- Kan bli verre fremover

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen frykter situasjonen kan bli verre fremover.

- Jeg tror kravene blir sterkere enn de er i dag. Klimaet også kan føre til at det blir verre. Så oppgaven blir kanskje enda mer krevende, men desto viktigere å løse, sier Gustavsen til P4 Nyhetene.

Men Gustavsen synes ikke det er noe stort problem at sjåførene taper tid på å velge E16 over Filefjell om de er i tvil om føret over de andre fjellovergangene.

- Prioritet nummer én er å komme frem. Deretter kommer avstand og kjøretid. Det er en åpenbar prioritering, som jeg er overbevist om at næringen er enige med oss i, sier Gustavsen.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen frykter det kan bli flere stengninger fremover. Foto: NTB scanpix





Transportøkonomisk institutt har regnet ut disse summene på følgende bakgrunn:

- Tatt utgangspunkt i oppgitt tid for midlertidig stenging og kolonnekjøring (fra Statens Vegvesen)

- Regnet ut sannsynlighet for stenging i perioden november-februar.

- Antatt at hver hendelse medfører fire timers ventetid og 8 timers ytterligere forinkelse fordi døgnhvilen må tas før ankomst. Dermed rekkes ikke utgangspunktet for fraktoppdrag neste dag heller.

- Beregnet tilleggskostnad basert på gjennomsnittlig tidskostnad for lastebil med sjåfør på 600 kroner per time og tidskostnad på godset på 11 kroner per time. (hentet fra nasjonal godsmodell)