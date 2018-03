Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenn i fjor handlet for 15,1 milliarder kroner i Sverige, 1,3 milliarder kroner mer enn året før.



- Det går hardt utover norske arbeidsplasser, sier direktør i Virke Handel, Harald J. Andersen.



Virke frykter at sukkeravgiften vil føre til at grensehandelen øker ytterligere i år.