Visa-kortbrukere flere steder i Europa opplevde i går at de ikke kunne betale med kortet sitt. Men natt til i dag melder selskapet om at problemet er løst.

De opplyser at tjenesten fungerer igjen og at feilen skyldtes hardware-problemer. Selskapet understreker at de ikke har noen mistanker om at noe kriminelt skal ha skjedd.



Få nordmenn ble rammet av systemfeilen.