Vogntogsjåfør stanset med 2,4 i promille

Det er ikke kjent hvor lenge sjåføren fra Estland hadde kjørt før han ble stanset i rutinekontrollen.



Ifølge Folkehelseinstituttet gir promille på over 2 økende risiko for bevisstløshet, pustesvekkelse og i noen tilfeller pustestans.



Politiet sier det er skremmende å tenke på at mannen har vært i vanlig trafikk. Han ble pågrepet på stedet.