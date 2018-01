Voldsutsatte menn sviktes

Voldsutsatte menn blir ikke godt nok opplyst om at krisesentrene har et tilbud til menn.

Det mener Reform ressurssenter for menn som er i gang med et prosjekt der de kartlegger krisesentertilbudet til menn. I 2016 brukte 155 menn krisesentrene, 131 av dem benyttet seg av botilbudet ved sentrene.





Lite info på nett

Menn fikk et krisesentertilbud samtidig som krisesenterloven trådte i kraft i 2010. Loven sier at alle kommuner har plikt til å sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner.

- Det er ganske nedslående at det er veldig mange kommuner som ikke opplyser på sine nettsider at menn har et krisesentertilbud, sier prosjektleder og seniorrådgiver ved Reform ressurssenter for menn, Ole Norefjell.

Lite kunnskap

Han viser også til en rapport fra Proba samfunnsanalyse der det går fram at også få i hjelpeapparatet i kommunene vet om krisesentertilbudet til voldsutsatte menn.

I tillegg preges det kommunale hjelpeapparatet av uvitenhet, viser rapporten.

- Det er betydelig behov for at hjelpere i kommunen har mer kunnskap om at også menn kan være sårbare, sier Norefjell.

Han mistenker at forestillingen om at krisesentre bare er for kvinner og barn henger igjen hos noen.

- Det er selvfølgelig flere kvinner enn menn som lever i et mishandlingsforhold med vold, men det er ikke noe bedre for menn enn for kvinner å leve med vold, sier Norefjell.