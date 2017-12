Det oppfordrer Vegtrafikksentralen.



Særlig i Sør-Norge er det mange stengte og kolonnekjørte fjelloverganger nå, og også over store deler av landet er det ventet at uvær vil skape problemer gjennom helga.



– Kolonnekjøring kan være uvant for mange, så det gjelder å være godt forberedt, sier trafikkoperatør John Slinning: