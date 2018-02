Bymiljøetaten i Oslo vurderer å stenge deler av Ring 2 for privatbiler.

Etaten ser nå på om det skal bygges en trilkkelinje, samt to sykkelfelt på hver side av mellom Majostruen og Carl Berners plass, skriver Aftenposten.



Det er skepsis mot forslaget. Plan og- og bygningsetaten frykter at biltrafikken da vil øke i andre områder.



Bymiljøetaten sier ingenting er avgjort, og at det fortsatt er tidlig i prosessen.