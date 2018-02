Vurderte samvær for Breivik

Hun har hatt ansvaret for å lage risikovurderingen av massemorderen siden 2013, og kom med forslaget etter at Breivik i et brev, for første gang, ga uttrykk for at han angret på massedrapet.



Hun viste da til at det ville være en belastning for andre insatte, og at det kunne føre til uro.



Det var også årsaken til at hun til slutt landet på at han ikke kan ha samvær med andre.