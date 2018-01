Den svenske journalisten Kim Wall ble mishandlet før hun ble drept om bord på ubåten til Peter Madsen i august i fjor.



Det kommer fram i tiltalen mot Madsen som påtalemyndigheten i København friga tirsdag ettermiddag.

- Planla drapet

I tiltalen står det at Wall ble drept en gang mellom klokka 22 den 10. august og klokka 10 den 11. august.





Videre står det at 46-åringen planla drapet nøye. Han skal ha hatt med seg verktøy som kniv, sag og strips om bord.

Den svenske kvinnen ble meldt savnet da hun ikke kom hjem fra en planlagt reportasjetur i Madsens ubåt. Madsen ble pågrepet og senere fant politiet flere likdeler i havet.





Nekter for drap

Denne uka ble Madsen tiltalt for overlagt drap, seksuelle overgrep og likskjending. Påtalemyndigheten varslet at de vil be om livsvarig fengsel når rettssaken mot ham starter den 8. mars.



Selv har Madsen endret sin forklaring om hva som skjedde om bord i ubåten flere ganger. Han har nektet for drapet og hevdet at Wall døde i en ulykke.