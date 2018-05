Den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein har nå meldt seg for politiet i New York.

66-åringen er anklaget for over 100 seksuelle overgrep, og i går ble det kjent at politiet ville sikte og pågripe ham.



Han er ventet å bli siktet av politiet for voldtekt av én kvinne, samt å ha tvunget en annen til å utføre oralsex på ham.