Den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein er nå siktet for voldtekt, seksuelt misbruk og flere andre lovbrudd mot to kvinner.

Over 100 kvinner har kommet med anklager mot Weinstein, og i ettermiddag meldte han seg for politiet i New York.



66-åringen er også under etterforskning for flere tilfeller av seksuelle overgrep i London og Los Angeles.