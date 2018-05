Det har en storjury i New York nå bestemt, melder nyhetsbyrået AP.



Weinstein ble sist fredag siktet for å ha voldtatt en kvinne i New York i 2013, og for seksuelle overgrep mot en annen kvinne i byen i 2004.



Han har selv gjentatte ganger nektet for å ha hatt sex med noen uten deres samtykke.